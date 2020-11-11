Глава армянского Генштаба взял на себя ответственность за соглашение по Карабаху

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян взял на себя ответственность за подписание соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом он заявил в среду, 11 ноября, изданию «Айкакан Жаманак».

По словам генерала, премьер-министр страны Никол Пашинян принял решение о заключении подобного договора по его предложению. «Премьер-министр принял это решение по моему предложению, учитывая результаты всесторонней оценки сложившейся ситуации. Это решение было крайней необходимостью», — пояснил Гаспарян.

Он отметил, что считает такой шаг правильным, поскольку он является результатом объективной оценки ситуации. Если бы власти Армении отказались идти на подобные меры, ситуация могла бы значительно ухудшиться и привела бы к необратимым потерям, считает глава Генштаба.

Ранее 11 ноября Пашинян в своем обращении заявил, что Армения была вынуждена подписать соглашение по Нагорному Карабаху, пытаясь избежать военного коллапса. По его словам, если бы боевые действия в регионе продолжились, под контроль азербайджанских военных могли перейти Степанакерт, Мартуни и Аскеран.

Накануне, 10 ноября, армянский премьер сообщил, что решение о прекращении боев в Нагорном Карабахе было принято по настоянию армии. По его словам, военные долго говорили о необходимости подобного шага из-за определенных проблем.

В тот же день Пашинян сказал, что для предотвращения войны Армения должна была отдать Азербайджану пять районов вокруг Карабаха. Это решение, скорее всего, не поддержал бы армянский народ, отметил он.

Совместное соглашение, принятое лидерами Армении, Азербайджана и России, предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе 10 ноября. Армянские и азербайджанские силы остаются на занятых ими позициях, Баку также получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион уже вошли российские миротворцы.

В Баку назвали случившееся победой. В Ереване потеря территорий вызвала массовые беспорядки, был избит спикер парламента.