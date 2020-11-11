Пашинян рассказал о двух попытках отбить Шуши

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о двух попытках объединенных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) отбить взятый Вооруженными силами Азербайджана город Шуши. Видеозапись обращения доступна на его странице в Facebook.

По словам Пашиняна, первая попытка вновь занять Шуши провалилась полностью. Во второй раз одному армянскому отряду удалось проникнуть в город, однако ситуация принципиально не изменилась. Тем не менее в связи с этим появилась информация, что Шуши якобы находится под армянским контролем.

В ночь на 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.

Вечером 9 ноября армянская сторона сообщала о продолжении боев за Шуши. Ранее в тот же день переход города под контроль армии Азербайджана подтвердил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии Шуши еще 7 ноября. Тогда Армения опровергла эту информацию.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз договоренности нарушались.