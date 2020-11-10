В заявлениях по Карабаху от Кремля и Армении нашли одно отличие

В версиях заявления лидеров России, Армении и Азербайджана об окончании войны в Нагорном Карабахе, опубликованных на сайте Кремля и агентством «Sputnik Армения», нашли одно отличие.

На сайте агентства текст документа появился в ночь на 10 ноября. Указывается, что соглашение сторон приведено без изменений и сокращений. Кремль разместил на своем сайте содержимое того же документа позже, 10 ноября в 11:45.

Тексты немного отличаются друг от друга. В частности, пресс-служба президента России не внесла в список решений необходимость вывода армянских подразделений из Газахского района Азербайджана.

Соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе лидеры России, Армении и Азербайджана приняли 9 ноября. Согласно договоренностям, Ереван и Баку должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.