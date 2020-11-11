Армянская оппозиция объявила о создании комитета национального спасения

Армянская оппозиционная партия «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») объявила о создании комитета национального спасения и потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

На площади Свободы в центре Еревана митингующие скандируют «Никол — предатель», продолжаются стычки демонстрантов с полицией.

Ранее 11 ноября стало известно, что на митинге в Ереване были арестованы представители нескольких оппозиционных партий, в том числе лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян. Пресс-секретарь партии Ивета Тоноян назвала аресты «политическими репрессиями». К требованию отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении присоединились также четыре парламентские партии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Беспорядки и протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после приятия трехстороннего соглашения Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.