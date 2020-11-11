В Ереване начали задерживать противников Пашиняна

В центре Еревана на площади Свободы начали задерживать членов оппозиционных партий и их сторонников. Видео публикует «Sputnik Армения».

Граждан сажают в полицейские автомобили и увозят в отделения. Противники премьер-министра Пашиняна кричат: «Никол, уходи!»

Ранее 17 партий анонсировали митинг с требованием отставки Пашиняна. Полиция превентивно задержала нескольких оппозиционеров. Генпрокуратура Армении заявила, что акции запрещены в связи с военным положением.

Массовые беспорядки в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана принял заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Азербайджан получает контроль над территориями, которые занял в ходе боевых действий. Кроме того, до 1 декабря Баку будут возвращены еще три района. В регион входят российские миротворцы.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях.