Протестующие в Ереване избили полицейского

Протестующие сторонники оппозиции на митинге в Ереване избили полицейского. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Как пишет издание, окровавленного полицейского увели другие сотрудники правоохранительных органов. По уточненным данным, в стычках с протестующими пострадали уже трое правоохранителей. Протесты проходят на площади Свободы в Ереване.

Известно также, что для полиции прибыло подкрепление — внутренние войска, которые оцепили центр армянской столицы. Число протестующих также увеличивается. Одновременно с этим в Ереване проходят задержания.

Беспорядки и протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после приятия трехстороннего соглашения лидерами России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.