Нагорно-карабахские партии потребовали отставки Пашиняна

Четыре парламентские партии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) присоединились к требованию отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Речь идет о фракциях «Демократическая партия Арцаха», «Партия справедливости Арцаха», «Единая Родина» и «Дашнакцутюн», сообщил депутат партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян.

«К нам присоединяются тысячи людей», — добавил политик.

Вместе с тем его коллега по партии Шаке Исаян заявила, что все дороги, ведущие в Ереван из областей перекрыты. Обстановка на площади Свободы, где сторонники оппозиции проводят митинг против Пашиняна, накаляется.

Ранее 11 ноября стало известно, что на митинге в Ереване были арестованы представители нескольких оппозиционных партий, в том числе лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян. Пресс-секретарь партии Ивета Тоноян назвала аресты «политическими репрессиями». Оппозиция требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Беспорядки и протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после приятия трехстороннего соглашения Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.