Президент Армении и католикос всех армян прокомментировали беспорядки в стране

Президент Армении Армен Саркисян и католикос всех армян Гарегин Второй провели официальную встречу и прокомментировали беспорядки в стране. Об этом сообщает сайт президента.

Участники встречи обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями о сложившейся в стране политической ситуации. Президент и глава Армянской апостольской церкви завили о необходимости поддерживать в Армении стабильность.

Ранее 11 ноября стало известно, что армянская оппозиция предъявила премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум с требованием его отставки. В противном случае оппозиционеры обещают так или иначе решить вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти».

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Никол Пашинян и лидеры России и Азербайджана подписали трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху.

Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы три района. В регион входят российские миротворцы.

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