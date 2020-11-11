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Россия и Турция создадут центр для контроля перемирия в Карабахе

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Хулуси Акар и Сергей Шойгу
Хулуси Акар и Сергей Шойгу
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

Шойгу указал, что достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения и введение российских миротворцев позволили «остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни».

Совместный центр будет расположен на территории Азербайджана, его цель — вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, которые связаны с нарушением договоренностей. Кроме того, центр будет фиксировать нарушения с помощью визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также давать оценку данных из других источников.

Ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах. По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра.

Совместное заявление, принятое Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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