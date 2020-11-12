Турция снова заявила о своих миротворцах в Карабахе

Министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил, что его страна будет участвовать в совместной с Россией миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство Anadolu в Twitter.

«Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», — сказал Акар. Он добавил, что Анкара также будет участвовать в мониторинге и наблюдении за ситуацией.

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Совместный центр будет расположен на территории Азербайджана, его цель — вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Также в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей

До этого посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг информацию о вводе турецких миротворцев в Нагорный Карабах. По словам дипломата, Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в рамках совместного с Россией центра. Посол отметил, что нет необходимости в присутствии турецкого военного контингента в Карабахе. Аналогичное заявление делал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Совместное заявление, принятое премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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