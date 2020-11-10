Раскрыто вооружение российских миротворцев в Нагорном Карабахе

В миротворческой операции в Нагорном Карабахе, о которой договорились лидеры России, Армении и Азербайджана, задействована бригада, созданная на базе Ульяновской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ). Вооружение военнослужащих раскрыл «Московский комсомолец».

Численность бригады — две тысячи человек, в Карабах отправятся только военнослужащие по контракту. При боевой подготовке особое внимание уделяется обучению военных действиям в составе коллективных миротворческих сил, каждый обязан владеть английским языком.

На вооружении Ульяновской бригады самое современное вооружение и экипировка. Несколько лет назад десантники получили комплекты боевого снаряжения 6Б52 «Ратник». С 2017 года бригада перешла на боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». БМД-4М вооружена боевым модулем «Бахча-У» со 100-миллиметровой пушкой, пусковой установкой 2А70 и 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72. Также на машину установлен пулемет ПКТ-М.

Боевой модуль оснащен автоматической системой управления огнем и системой стабилизации вооружения в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу. Также установлены тепловизор, прицел ночного видения, лазерный дальномер, средства сопровождения цели.

БТР-МДМ вооружен выносной автономной пулеметной установкой, курсовой пулеметной установкой с дальностью стрельбы до двух тысяч метров. Он предназначен для перевозки десанта, боеприпасов, запчастей и горюче-смазочных материалов. Используется в разных климатических условиях.

Обе бронемашины развивают скорость более 70 километров в час. Высокоманевренные, могут преодолевать водную преграду со скоростью 10 километров в час на плаву при волнении до 3 баллов.

На вооружение Ульяновской бригады поступили и современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают личный состав, подавляют линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскируют наиболее важные объекты аэрозольной завесой. Также бригада имеет многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан-10». Они обеспечивают ведение воздушной разведки в режиме реального времени на максимальные дальности — до 120 километров.

Утром 10 ноября в Нагорный Карабах вылетели первые самолеты Ил-76 с российскими миротворцами. Вместе с военнослужащими в зону конфликта перебрасывают бронетранспортеры и автомобильную технику.

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. Согласно документу, армянские и азербайджанские силы остаются на занятых позициях, в регион входят миротворцы из РФ. До 1 декабря под контроль Баку возвращаются территории в четырех районах: Газахском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском. При этом за Арменией остается коридор для связи с Карабахом.