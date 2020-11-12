Посол Азербайджана выразил уверенность в возвращении беженцев в Карабах

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы выразил уверенность в том, что азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сам горю нетерпением вернуться в Шушу, где остался дом моего отца», — заявил посол, добавив, что процедура возвращения беженцев еще не определена. Необходимо создать инфраструктуру, отметил Бюльбюль-оглы.

Также посол заявил, что армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, может быть предоставлена культурная автономия, и заверил, что армянским историческим памятникам не будет причинено никакого вреда.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.

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