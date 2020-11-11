Азербайджан призвал забыть название столицы Нагорного Карабаха

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы призвал забыть старое название Степанакерта — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Попрошу всех, кто пишет на эту тему, забыть название Степанакерт, такого города на территории Азербайджана нет, есть город Ханкенди, прошу запомнить это название», — призвал он. При этом дипломат добавил, что в соглашении не предусматривается обмена территориями между сторонами после остановки войск.

Азербайджанский посол напомнил, что Баку никогда не ставило целью изгнать из Нагорного Карабаха армянское население. «Но я хочу, чтобы меня правильно поняли: никогда больше Азербайджан не допустит каких-то сепаратистских явлений на своей территории. Это однозначно территория Азербайджанской Республики, признанная всем миром и Российской Федерацией», — подчеркнул Бюльбюль оглы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при продолжении боевых действий была угроза лишиться как Степанакерта, так и большинства оборонительных районов в регионе. «Генштаб мне докладывал, что с ресурсами у нас проблемы. И политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию. Подписанным документом мы получили то, что не смогли бы удержать в случае продолжения. Степанакерт остался, по сути, беззащитным», — пояснил глава правительства.

Совместное заявление, принятое Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.