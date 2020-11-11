ОДКБ отреагировала на прекращение войны в Карабахе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отреагировала на окончание войны в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий», — сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он отметил, что перемирие стало возможным после подписания соответствующего заявления лидерами России, Азербайджана и Армении.

ОДКБ приветствует все действия, ведущие к установлению мира и прекращению кровопролития, а также считает ввод российских миротворцев «существенным сдерживающим фактором неприменения силы».

Согласно принятому соглашению о прекращении боев в Нагорном Карабахе, армянская и азербайджанская стороны остаются на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перейдут еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.

Азербайджан счел произошедшее победой. В Ереване потеря территорий вызвала массовые беспорядки и требования отставки премьер-министра Никола Пашиняна.