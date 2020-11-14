Российские миротворцы в Карабахе приступили к патрулированию зон «Север» и «Юг»

Российские миротворцы приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Генерал-майор отметил, что для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Конашенков сообщил, что переброска миротворческого контингента в Карабах продолжается. «Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — рассказал представитель министерства обороны. Он также добавил, что при содействии миротворцев в районе Шуши начался обмен телами погибших.

Ранее сообщалось, что за последние сутки Россия отправила в Нагорный Карабах еще 20 самолетов со 170 миротворцами. Всего в состав миротворческого контингента вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.