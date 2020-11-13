Карабахский командир отказался передать позиции Азербайджану

Командир Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Карен Джалавян с позывным «Кьеха» отказался покинуть свои позиции, часть которых должна быть передана Азербайджану по трехстороннему соглашению. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на источники на передовой.

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Отмечается, что Джавалян не стал насильно удерживать подчиненных, однако часть солдат осталась со своим командиром.

Ранее 13 ноября президент Армении Армен Саркисян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не завершен. Он отметил, что необходимо вернуться к переговорному процессу в рамках Минской группы. Также о незавершенности конфликта 12 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, назвав международное признание НКР «абсолютным приоритетом».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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