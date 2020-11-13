Покидающие Нагорный Карабах жители сожгли свои дома

Жители города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе начали сжигать свои дома после объявления о переходе некоторых карабахских территорий Азербайджану. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным агентства, жители Карвачара перед тем, как покинуть город, вывозят из своих домов домашнюю утварь, мебель и животных. На северной дороге Карабаха скопились автомобили, среди них много микроавтобусов и грузовиков.

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором заметен горящий дом. Она написала, что люди сжигают свое имущество, чтобы не сдавать его Азербайджану.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время боевых действий, в том числе Шуши. Армения оставит за собой Лачинский коридор. В рамках соглашения стороны также должны будут обменяться военнопленными и телами убитых.