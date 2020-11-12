Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Миротворческий батальон Российской Федерации вошел в город Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Конашенков уточнил, что в город в 17:00 вошел батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, совершив марш. Ее передовые подразделения дошли до юго-западной окраины города Шуши, пройдя через Горис, Сус, Гейталу и Лысогорский перевал, и начали разворачивать там четыре наблюдательных поста. 10 наблюдательных постов развернуты в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре вдоль линии соприкосновения сторон.

10 ноября Минобороны России сообщило, что отправило в Нагорный Карабах миротворческий контингент из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц специальной автотехники. В его основе — 15-я отдельная мотострелковая бригада. 12 ноября на видео попала переброска в Армению российских вертолетов Ми-8 и Ми-24. Их задействуют в воздушном мониторинге, они также доставят миротворцев и их имущество на труднодоступные территории Нагорного Карабаха.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время боевых действий, в том числе Шуши. Армения оставит за собой Лачинский коридор. В рамках соглашения стороны также должны будут обменяться военнопленными и телами убитых.