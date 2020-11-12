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Кремль вновь опроверг участие Турции в миротворческой миссии в Карабахе

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Миротворцами в Нагорном Карабахе будут только российские военные, об участии Турции речи не идет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая соответствующую информацию. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 12 ноября.

По словам Пескова, турецкие военнослужащие будут размещены в мониторинговом центре в Азербайджане. Он предположил, что новое заявление Анкары об участии в миротворческой миссии вызвано расхождениями в понимании.

«Это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие Армения и Азербайджан», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в четверг министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил, что его страна будет участвовать в совместной с Россией миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Между тем присутствие турецкого военного контингента в Карабахе накануне опроверг посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы. Аналогичное заявление сделал и Дмитрий Песков.

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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