Переброска вертолетов для российских миротворцев в Карабах попала на видео

Россия перебросила в Армению многоцелевые вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24 миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Погрузка техники на борт тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан» попала на видео, его опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

Восемь вертолетов уже прибыли в Ереван. Уточняется, что их задействуют в воздушном мониторинге районов контроля прекращения огня и военных действий. Также они доставят личный состав и имущество миротворцев в труднодоступные районы Нагорного Карабаха.

Ранее, 10 ноября, Минобороны России сообщило об отправке в Нагорный Карабах миротворческого контингента, в его состав вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.