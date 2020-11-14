Вертолеты начали сопровождать колонны российских миротворцев в Карабахе

Колонны российских миротворцев, направленных в Нагорный Карабах, начали сопровождать вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-24. Соответствующее видео в субботу, 14 ноября, публикует Минобороны России на своем канале в YouTube.

Как пояснили в ведомстве, на кадрах запечатлено сопровождение миротворцев на маршруте от аэродрома Эребуни к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерту и населенному пункту Горис.

В Минобороны также уточнили, что главными задачами вертолетной группировки станут доставка материально-технического имущества и личного состава миротворческих сил в труднодоступные районы, а также мониторинг районов, где действует режим прекращения огня. Всего в регион ранее были переброшены восемь вертолетов.

Ранее 14 ноября сообщалось, что за последние сутки Россия отправила в Нагорный Карабах еще 20 самолетов с 170 миротворцами. Всего в состав миротворческого контингента вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.