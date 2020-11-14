В Карабах отправилось еще 20 российских Ил-76 с миротворцами

Россия за сутки отправила в Нагорный Карабах еще 20 самолетов с 170 миротворцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Всего в состав миротворческого контингента вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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«За прошедшие сутки 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. Воздушные суда доставят на аэродром в Армению более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости с прицепами, средства материально-технического обеспечения, а также более 170 военнослужащих миротворческого подразделения», — уточняется в сообщении ведомства.

13 ноября в Карабахе заметили незаявленную технику российских миротворцев. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и боевые машины пехоты (БМП-2) Вооруженных сил (ВС) России сняли на видео.

Ранее Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха. Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует решения вопроса. «Боевики, которых перебрасывали в Нагорный Карабах, не исчезли», — напомнила дипломат.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.