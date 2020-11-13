Путин поставил ФСБ, Минобороны, МИД и МЧС задачи по Карабаху

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственный центр ФСБ, Минобороны, МИД и МЧС для решения гуманитарных проблем в Карабахе и помощи гражданскому населению, пострадавшему во время военных действий. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 13 ноября.

Также глава государства поставил отдельную задачу внешнеполитическому ведомству: продолжить информирование о ситуации в Карабахе ООН, Красного Креста, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

В частности, основными функциями Межведомственного центра будут

содействие возвращению граждан в Карабах, содействие государственным органам Азербайджана и Армении по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в регионе.

Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью Межведомственного центра, возложено указом президента на Министерство обороны.

На совещании российский лидер также рассказал, что боях в Нагорном Карабахе погибли четыре тысячи человек, восемь тысяч пострадали.

Соглашение о прекращении боев было подписано премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 10 ноября.