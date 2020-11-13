Путин раскрыл число жертв войны в Нагорном Карабахе

В результате войны в Нагорном Карабахе погибли четыре тысячи человек, еще восемь тысяч получили ранения. Число жертв раскрыл президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Десятки тысяч человек стали беженцами, добавил он. Российский лидер также констатировал, что обстрелы и боестолкновения в Нагорном Карабахе полностью прекращены.

По словам Путина, гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь. В этой связи он обратился к главе МЧС России Евгению Зиничеву.

9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях, до 1 декабря под контроль Баку переходят еще три района. В регион входят российские миротворцы.

Азербайджан расценил случившееся как победу. В Ереване начались массовые беспорядки с требованием отставки руководства страны.