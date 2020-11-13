Азербайджан ввел комендантский час на занятых территориях Карабаха

Власти Азербайджана ввели комендантский час на территориях Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку в ходе вооруженного конфликта. Об этом 13 ноября передает ТАСС со ссылкой на азербайджанское МВД.

«Силы полиции уже приступили к несению службы на освобожденных территориях, размещены райотделы в Шуше и Гадруте. В этих населенных пунктах вводится режим комендантского часа», — заявили в пресс-службе министерства.

О том, что азербайджанская полиция вошла на занятые армией во время боев территории, стало известно ранее.

В самом Азербайджане 28 сентября было объявлено военное положение сроком на три месяца. Одновременно в ряде городов, в том числе Баку, был введен комендантский час с 21:00 до 06:00.

Бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации. За несколько недель боев азербайджанской армии удалось занять часть территорий, в том числе город Шуши, имеющий стратегическое значение.

9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях, до 1 декабря под контроль Баку переходят еще три района. В регион входят российские миротворцы.

Азербайджан расценил случившееся как победу. В Ереване начались массовые беспорядки с требованием отставки руководства страны.