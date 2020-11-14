Азербайджан и Армения обменялись телами погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Обмен прошел при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, передает РИА Новости в субботу, 14 ноября.

«Был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуши. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии», — сообщили в ведомстве.

Там также поблагодарили Минобороны России за организацию этой гуманитарной акции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать межведомственный центр ФСБ, Минобороны, МИД и МЧС для решения гуманитарных проблем в Карабахе и помощи гражданскому населению, пострадавшему во время военных действий. В частности, основными функциями центра будут содействие возвращению граждан в Карабах, а также содействие государственным органам Азербайджана и Армении по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в регионе.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.