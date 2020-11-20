Путин объяснил цель вмешательства России в ситуацию в Карабахе

Президент Владимир Путин объяснил цель вмешательства России в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, это важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики. «Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев», — сказал он.

Как заметил Путин, обстановка в Карабахе в целом стабилизировалась. Российский лидер также отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев. Кроме того, он выразил надежду на надежное и долгосрочное урегулирование ситуации.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.