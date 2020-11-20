Алиев рассказал о первых шагах Азербайджана в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации рассказал о первых шагах в отношении территорий Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь в регионе проведут разминирование районов. «Это займет очень много времени. Поскольку коварный враг оставил мины на больших территориях. После этого должны начаться работы по инфраструктурным проектам. Уже даны поручения, проводится анализ инфраструктуры», — сказал Алиев.

Ранее 20 ноября подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Агдамский район согласно трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе столкновений Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов, в том числе город Шуши, расположенный в 10 километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта.

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