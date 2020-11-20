Армия Азербайджана вошла в Агдамский район

Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район согласно трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны в пятницу, 20 ноября.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября», — отмечается в сообщении.

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Ведомство пообещало в течение дня предоставить фото и видеоматериалы из Агдамского района.

Ранее Министерство обороны России назвало число беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев. «За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1199 беженцев, ранее покинувших свои дома из-за боевых действий», — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются еще три района. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов.