Названо число вернувшихся в Карабах беженцев

Министерство обороны России назвало число беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах обеспечено безопасное возвращение 1199 беженцев, ранее покинувших свои дома из-за боевых действий», — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего с 14 ноября вернулись более трех тысяч жителей, добавил он.

Бои в Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня.

Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются еще три района.

Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.