Минобороны России уточнило расположение миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе провели передислокацию наблюдательных постов. Информацию о расположении военнослужащих уточнил в среду, 18 ноября, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах. В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов и 12 — в южной», — рассказал Конашенков.

Ранее было развернуто 25 постов: по девять в северной и южной зонах ответственности, а также семь временных в Лачинском коридоре.

В Минобороны сообщили, что продолжается переброска личного состава, техники и имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации. С 10 ноября выполнено 184 перелета.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По документу, армянские и азербайджанские силы остаются на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку переходят три района. Миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.