Алиев анонсировал совместные операции России и Турции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал совместные операции российских и турецких военнослужащих в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

На встрече с новым послом Нидерландов Алиев заявил, что все страны региона поддержали совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Карабахе.

«Все наши соседи выразили свою поддержку. А двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян», — сказал президент.

Заявление о прекращении огня было подписано 10 ноября. По условиям документа, армянские и азербайджанские силы остановились на занятых ими в ходе боев позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут возвращены еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут находиться российские миротворцы.

Алиев заявлял о том, что Россия и Турция будут совместно осуществлять миротворческую миссию. Кремль подчеркивал, что размещение турецких военных в Карабахе не планируется.