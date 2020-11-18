В МИД ответили на вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе

Вопрос о возможном увеличении числа российских миротворцев в Карабахе пока не стоит. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Численность российских миротворцев определена соответствующим заявлением трех президентов (со стороны Армении документ на самом деле подписывал премьер-министр Никол Пашинян — прим. «Ленты.ру»). Сейчас такой вопрос не стоит», — ответил на вопрос журналистов о контингенте представитель МИД России. Известно, что всего в рамках миротворческого контингента будут переброшены 1960 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе. Движение гражданского автотранспорта по данному участку восстановлено, в Степанакерт вернулись более 1,2 тысячи беженцев.

Первые самолеты с миротворцами отправились в Нагорный Карабах 10 ноября, сразу после совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий. Всего в зону конфликта планируется перебросить 1960 военных, 90 БТР и 380 единиц спецтехники. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение войны в Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями четырех районов.

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