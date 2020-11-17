Российские миротворцы разминировали Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает РБК.

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Движение гражданского автотранспорта по данному участку восстановлено. В Степанакерт вернулись более 1,2 тысячи беженцев.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, Армения и Азербайджан продолжают обмен телами погибших, добавил Конашенков.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По документу, армянские и азербайджанские силы остаются на занятых ими позициях. Кроме того, до 1 декабря под контроль Баку переходят три района. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.