Армения осудила осквернение христианского собора в Шуши

Министерство иностранных дел Армении осудило осквернение собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши, Нагорный Карабах (НКР, Республика Арцах). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, подобные действия являются возмутительными. Также отмечается, что храм был осквернен умышленно.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому лидеру Владимиру Путину обеспечить охрану христианских храмов в Нагорном Карабахе после соглашения о прекращении огня и боевых действий между Ереваном и Баку. Азербайджанский лидер заверил, что христиане смогут пользоваться этими храмами.

14 ноября Армянская церковь заявила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя азербайджанцами после подписания соглашения о прекращении огня и боевых действий в Карабахе. Представители церкви отметили, что произошедшее является «открытым вандализмом и проявление нетерпимости».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.