Пашинян ответил на обвинения в ошибках во время войны за Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг обвинения в ошибках при управлении армией во время войны в Нагорном Карабахе, прозвучавшие в его адрес со стороны бывшего начальника службы военного контроля министерства обороны Мовсеса Акопяна. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Пашинян считает все озвученные в свой адрес обвинения надуманными и абсурдными.

«Эти заявления изучаются также в контексте ложного доноса на премьер-министра», — заявила Геворгян. По ее словам, заявлениями Акопяна должны заняться правоохранительные органы.

Ранее Акопян обвинил военно-политическое руководство Армении в многочисленных ошибках во время боевых действий в Нагорном Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как премьер-министр Армении вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно документу, под контроль Азербайджана переходит ряд районов, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.