Армянский генерал рассказал об отзыве из Карабаха после замечания жене Пашиняна

Генерал-полковник Мовсес Акопян, который 18 ноября ушел в отставку с поста главного военного инспектора Армении, рассказал, что его отозвали из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе после того, как он сделал замечание жене армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Его слова в четверг, 19 ноября, приводит «Интерфакс».

Как отметил Акопян, инцидент с супругой премьера произошел, когда та посещала командный центр в Карабахе. «Я попросил жену Пашиняна выйти из командного центра в Карабахе, поскольку осуществляется управление, столько мужчин в напряженном состоянии, которые могут и выругаться матом, и ее присутствие нежелательно», — вспомнил он.

После этого генерала, по его словам, вызвали в Ереван, а через какое-то время отправили сдавать тест на коронавирус. Результаты теста оказались отрицательными, но позже появились документы, свидетельствующие о том, что у него якобы выявлено воспаление легких. Сам Акопян заявил, что это не соответствовало действительности.

В итоге генералу запретили возвращаться в командный центр в Карабахе как инфицированному лицу. Акопян добавил, что пытался обсудить данную ситуацию лично с Пашиняном, но тот не стал отвечать на его сообщения.

В конце октября сообщалось, что жена Пашиняна Анна Акопян решила пройти военную подготовку и отправиться «защищать границы родины» в Карабах. Вместе с ней тренировки должны были начать еще 12 женщин.

Бои в Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов. 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня.

Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются еще три района. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.