Жена Пашиняна призвала армян не поддаваться панике

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян призвала народ не поддаваться панике после подписания соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Соответствующую запись она опубликовала в Facebook.

«Дорогой народ, родные. Не поддавайтесь панике. Как и все наши солдаты, мы на своих позициях», — написала Акопян, вместе с первым женским взводом Армении находящаяся в зоне боевых действий.

Она также отметила, что после подписания договора получила указания покинуть позиции вместе с отрядом и вернуться в Ереван. Однако она отказалась и заявила, что никуда не поедет без разговора с супругом. «Переместилась туда, где можно было выйти на связь, и, как я была уверена, премьер-министр республики Армения, мой муж, сказал мне никуда не ехать», — подытожила Акопян.

Трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано ночью 10 ноября. Согласно документу, с полуночи прекращаются военные действия между враждующими сторонами. Также Ереван передает Баку три региона Нагорного Карабаха, оставляя за собой Лачинский коридор. Вдоль него будет размещен российский миротворческий контингент.