Президент России Владимир Путин выразил надежду на развитие дружеских отношений между Баку и Ереваном после подписания 10 ноября трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, его слова передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на создание надежных механизмов контроля за теми договоренностями, которые были закреплены в соглашении. «Но самое главное [документ] создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов», — сказал Путин.

Он также пожелал всего самого доброго жителям территорий, находящихся в зоне конфликта.

Трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано ночью 10 ноября. Согласно документу, с полуночи прекращаются военные действия между враждующими сторонами. Также Ереван передает Баку три региона Нагорного Карабаха, оставляя за собой Лачинский коридор. Вдоль него будет размещен российский миротворческий контингент.