Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Пашинян объяснил причины подписания заявления по Карабаху
Мужчины назвали лучшие города России для отдыха без женщин
Парламент Армении попытался созвать заседание для импичмента Пашиняна
Пашинян пообещал наказать всех причастных к погромам в Ереване
Алиев заявил о поставленной точке в урегулировании конфликта с Арменией
Протестующие в Армении озвучили свои требования
Протестующие армяне избили спикера парламента
В Карабахе рассказали о попытке сорвать договоренность о перемирии
Алиев извинился перед Путиным за сбитый военный вертолет
Новости партнеров

Путин выразил надежду на развитие дружеских отношений между Баку и Ереваном

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил надежду на развитие дружеских отношений между Баку и Ереваном после подписания 10 ноября трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, его слова передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на создание надежных механизмов контроля за теми договоренностями, которые были закреплены в соглашении. «Но самое главное [документ] создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов», — сказал Путин.

Он также пожелал всего самого доброго жителям территорий, находящихся в зоне конфликта.

Трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано ночью 10 ноября. Согласно документу, с полуночи прекращаются военные действия между враждующими сторонами. Также Ереван передает Баку три региона Нагорного Карабаха, оставляя за собой Лачинский коридор. Вдоль него будет размещен российский миротворческий контингент.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Парламент Армении попытался созвать заседание для импичмента Пашиняна
Пашинян пообещал наказать всех причастных к погромам в Ереване
Алиев заявил о поставленной точке в урегулировании конфликта с Арменией