Алиев заявил о поставленной точке в урегулировании конфликта с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с подписанием трехстороннего договора об окончании военных действий в Нагорном Карабахе в урегулировании конфликта Азербайджана и Армении поставлена точка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на азербайджанский телеканал AzTV.

«Сегодня ставится точка в урегулировании многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. Оккупации территорий Азербайджана приходит конец», — сказал он в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным, выразив надежду на долгосрочный мир в регионе и прекращение кровопролития.

Алиев подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт — один из самых затяжных в регионе, а окончание боевых действий станет историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана.

Трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано ночью 10 ноября. Согласно документу, с полуночи прекращаются военные действия между враждующими сторонами. Также Ереван передает Баку три региона Нагорного Карабаха, оставляя за собой Лачинский коридор. Вдоль него будет размещен российский миротворческий контингент.