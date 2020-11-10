Алиев извинился перед Путиным за сбитый военный вертолет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным извинился за сбитый над Арменией военный вертолет Ми-24. Его слова передает РИА Новости.

«Президент Ильхам Алиев принес извинения за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении», — отметили в пресс-службе Алиева. Там также добавили, что президент обещал найти и наказать виновников случившегося и проинформировать о примененных санкциях российскую сторону.

Кроме того, азербайджанский лидер принес свои соболезнования родственникам погибших. В ответ Путин подчеркнул, что подобного рода инциденты недопустимы. Лидеры стран выразили уверенность в недопущении таких случаев впредь.

9 ноября стало известно о том, что военные Баку из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24, принадлежащий вооруженным силам России. Два члена его экипажа погибли. По официальным данным, он сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной на территории Армении. Баку признал свою вину в случившемся и выразил готовность выплатить компенсацию.