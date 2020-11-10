Азербайджан раскрыл подробности полета сбитого российского вертолета

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов раскрыл подробности полета российского вертолета Ми-24, сбитого азербайджанскими военными. Об этом он рассказал в письме к своему российскому коллеге Сергею Шойгу, передает РИА Новости.

Гасанов подчеркнул, что российский Ми-24 совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Кроме того, полет проходил рядом с границей Армении и Азербайджана, где российские военные вертолеты ранее замечены не были, добавил он.

Азербайджанский министр также выразил соболезнования по поводу случившегося. «Глубоко опечален известием о трагическом инциденте», — написал Гасанов.

Российский Ми-24 был сбит со стороны азербайджанского города Нахичевань 9 ноября. По данным Министерства обороны России, он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан признал вину в крушении вертолета.

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