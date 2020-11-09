В Армении возбудили уголовное дело после крушения российского вертолета

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело после крушения российского вертолета Ми-24. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

По данным армянской прокуратуры, около 17:30 по московскому времени азербайджанские военные поразили российский вертолет с опознавательными знаками, который летел над селом Ерасх. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: за убийство двух или более лиц, опасным для жизни многих способом по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма, а также за развязывание или ведение агрессивной войны.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о начале расследования произошедшего. «В зависимости от результата будет обеспечено принятие законного и объективного решения», — говорится в сообщении.

Российский Ми-24 был сбит со стороны азербайджанского города Нахичевань 9 ноября. По данным Министерства обороны России, он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан признал вину в крушении вертолета.