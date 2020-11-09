Ереван отреагировал на крушение российского вертолета по вине Азербайджана

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян отреагировал на крушение российского вертолета по вине Азербайджана. Его слова передает агентство «Арменпресс».

Арутюнян расценил случившееся как акт агрессии и нападение как на Армению, так и на Россию. «Очевидно, что характер и направление полета вертолета не могли считаться угрозой для азербайджано-турецкой стороны и в этом смысле какие-либо аргументы неприемлемы», — заявил он. По его мнению, в данном случае Азербайджаном были грубо нарушены основные принципы международного права.

Ранее пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян сообщила, что Армения посмертно представит к государственным наградам российских пилотов, погибших при крушении Ми-24.

Российский Ми-24 был сбит со стороны азербайджанского города Нахичевань 9 ноября. По данным Министерства обороны России, он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Азербайджан признал вину в крушении вертолета.