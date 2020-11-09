Минобороны России подтвердило крушение вертолета в Армении

Министерство обороны России подтвердило крушение вертолета Ми-24 в Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, вертолет упал у села Ерасх рядом с границей Азербайджана. Он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате крушения погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Командование 102-й российской военной базы устанавливает принадлежность стрелявших по вертолету.

О крушении российского воздушного судна стало известно ранее 9 ноября. Источник «Sputnik Армения» уточнил, что воздушное судно было сбито со стороны азербайджанского города Нахичевань.

Резкая активизация боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдается с 26 октября после срыва очередного, третьего перемирия, установленного на встрече представителей Баку и Еревана в Вашингтоне. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения.