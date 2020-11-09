Армения посмертно наградит погибших при крушении Ми-24 российских пилотов

Армения посмертно представит к государственным наградам российских пилотов, погибших при крушении вертолета Ми-24 Военно-воздушных сил (ВВС) России над территорией страны. Об этом заявила пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян в своем Facebook.

«Российские пилоты трагически погибли при выполнении союзнических обязательств обеспечения безопасности Республики Армения», — написала Степанян. Министр также выразила соболезнования родственникам погибших и российским коллегам в связи с произошедшим.

Российский Ми-24 был сбит со стороны азербайджанского города Нахичевань 9 ноября. По данным Министерства обороны России, он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Азербайджан признал вину в крушении вертолета.