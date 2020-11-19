В Ереване задержали перекрывших улицы с требованием отставки Пашиняна

В Ереване полиция задержала 24 протестующих, перекрывших улицы с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент в полицейские отделения доставлены 24 человека», — сказали в пресс-службе полиции. Остались ли в городе заблокированные улицы, не уточняется.

Ранее сообщалось, что протестующие в Ереване начали перекрывать дороги. На улице Амиряна толпу людей протаранила маршрутка — водителю не понравились действия демонстрантов. Сведения о пострадавших не поступали.

Участники протестов требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал совместное с Россией и Азербайджаном заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, часть территорий переходит под контроль Баку.

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», максимальное наказание по ней составляет двухмесячный арест.