Пашинян порассуждал о гражданской войне в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян порассуждал о возможности гражданской войны в стране, передает «Интерфакс».

По его словам, правоохранительные органы в состоянии пресечь подобные попытки. Пашинян рассказал, что многие военнослужащие, которые возвращаются из Нагорного Карабаха, выразили желание встретиться с ним, и он согласился.

«В результате этой встречи станет понятно, что военно-политическое руководство Армении не втягивалось в какие-то предательские игры. И эти военнослужащие возвращаются в Ереван без оружия. Так что, все разговоры о гражданской войне являются манипулятивными», — добавил Пашинян.

Ранее он пригласил ветеранов карабахского конфликта в Ереван. «Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами», — сказал премьер.

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что это очень опасное заявление, которое содержит призыв к гражданской войне.

Массовые беспорядки в Армении начались после того, как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении боев в Карабахе. Согласно документу, часть территории непризнанной республики переходит под контроль Баку.