Стало известно об угрозах в адрес раскритиковавшего Пашиняна армянского депутата

В адрес депутата парламента Армении от партии «Мой шаг» стали поступать угрозы убийством после того, как он раскритиковал слова премьера страны Никола Пашиняна. Об этом стало известно из публикации, которую на своей странице в Facebook разместил омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Только что ко мне обратился один из депутатов Национального собрания от правящей фракции "Мой шаг", сообщивший, что в связи с политическим заявлением с критикой слов премьер-министра получает угрозы, в том числе лишения жизни», — написал правозащитник, подчеркнув, что решительно осуждает подобные действия.

Он также заявил, что сведения об угрозах уже переданы полиции и отметил, что вопросы личной безопасности депутатов отныне будут находиться в центре внимания Татояна.

Ранее глава государства опубликовал в своем Facebook пост, в котором написал, что ждет военных с фронта в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со своими противниками, «скулящими под стенами». В ответ на это Татоян обвинил премьера в призывах к гражданским столкновениям и назвал подобные заявления опасными.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки — после того как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана принял заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. 12 ноября поступали сообщения о том, что в армянской столице начались массовые задержания протестующих, требующих отставки Пашиняна.

Азербайджан расценил подписанное соглашение как победу. В Ереване возмутились произошедшим и потребовали отставки руководства страны.