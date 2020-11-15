Бывшего главу спецслужб Армении отпустили из-под ареста

Бывшего главу Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна отпустили из-под ареста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение было принято судом в Армении в воскресенье, 15 ноября. «Меня обвинили в преступлениях, которые я не совершал. Повод — меня хотят отстранить от политических процессов», — сказал бывший глава армянских спецслужб журналистом у здания суда.

Ранее Ванецяна заподозрили в подготовке покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его вызвали в следственный департамент СНБ и задержали. Также бывшего главу армянских спецслужб подозревали в подготовке узурпации власти и соучастии в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия.